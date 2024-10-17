"نار يا حبيبي نار".. إبراهيم فايق يُفجر مفاجأة بخصوص بث بطولة السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة للجمهور ومشجعي كرة القدم المصرية ومتابعة السوبر المصري، عن إذاعة وبث البطولة والتي تقام الفترة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

إبراهيم فايق يُفجر مفاجأة بخصوص بث بطولة السوبر المصري

وكتب إبراهيم فائق عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ناااار يا حبيبي ناااار.. برعاية موسم الرياض.. Mbc Masr تحصل على حقوق بث وإذاعة بطولة السوبر المصري بالإمارات.. انتظروا مفاجآت بالجملة مع أقوى ستوديو تحليلي وأقوى معلقين في مصر والوطن العربي ".

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى كأس السوبر المصري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل، والتي تقام على ستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا فى كأس السوبر المصري



ويلتقي فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد، يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ويلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.