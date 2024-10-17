نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره نادي برينتفورد في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد التي تقام مساء السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري في مشوار البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.