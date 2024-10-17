نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره نادي سيلتا فيجو في الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويستضيف ملعب بالايدوس مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو التي تقام مساء السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري في مشوار الليجا الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.