نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فريق شتوتجارت يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام شتوتجارت

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت مساء السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.