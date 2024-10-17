نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فريق شتوتجارت يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الألماني.
موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام شتوتجارت
وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت مساء السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.