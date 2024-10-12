بعثة بيراميدز تصل مدينة كونيا لخوض الودية الأخيرة في معسكر تركيا

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى مدينة كونيا استعدادا لمواجهة كونيا سبور في وديته الأخيرة قبل ختام المعسكر.

بيراميدز يصل مدينة كونيا التركية

وانتقلت بعثة بيراميدز صباح السبت من مدينة بوردور مقر المعسكر في طريقها إلى مدينة كونيا، على أن يخوض الفريق تدريبا في السادسة مساء في كونيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على كونيا سبور التركي في السادسة من مساء الأحد على استاد نادي كونيا سبور في ختام معسكر الإعداد تمهيدا للعودة إلى القاهرة.

ويسافر فريق بيراميدز يوم ١٧ أكتوبر إلى أبوظبي استعدادًا لخوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، ومواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر في نصف النهائي.