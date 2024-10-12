السيسي: مشروعات التطوير في 3000 قرية بالريف لن تتوقف رغم الظروف الصعبة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالمشاريع التي جرى افتتاحها اليوم، ووجه الشكر إلى كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وكل العاملين بتلك المشاريع.

أضاف خلال كلمته في حفل افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل: في الظروف الي احنا متواجدين فيها، لم نتوقف أبدا عن العمل، وكما قال الفريق كامل الوزير إن هناك 41 ألف كيلومتر طرق داخلية خاصة بحياة كريمة، كنا نتمنى أن يشير إليها الفريق كامل الوزير خلال عرضه لما جرى تحقيقه إذ أنها شملت 1500 قرية».

وتابع: الحديث عن 41 ألف كيلومترا، يعني أنه كان هناك طرق داخلية داخل القرى والحركة عليها صعبة جداً، لكن تلك من ضمن الأشياء التي تم تنفيذها».

أوضح: أؤكد مرة أخرى مع نفسي ومع الحكومة وللمواطنين، أننا نتحدث أن مبادرة تحيا مصر، تصر على استكمال البرنامج رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة».

وواصل: هذه كلمتنا كدولة لأهلنا في الريف المصري، الذين هم 3000 قرية وتوابعها، أننا مستمرون في هذا العمل، ولكن يمكن الأمور لا تكون بنفس المعدلات التي كنا نعمل بها لكن سوف نستمر في هذا العمل».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإنجازات والمشاريع التي تحققت، هو جهد الدولة المصرية ووزارة النقل، ليس فقط في تحسين مستوى الخدمة، بل العمل على تحسين قطاع كان مهملا على مدى عشرات السنوات الماضية.