نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح موعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 موضوعًا محوريًا في الساعات الأخيرة، حيث تصدّر محركات البحث، مع تساؤلات حول موعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي. وفقًا للجهات الرسمية، سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث ستُرجع الساعة بمقدار 60 دقيقة، لينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ يوم 26 أبريل 2024، حيث كانت الساعة قد قُدِّمت بمقدار 60 دقيقة.

ويعتبر التوقيت الشتوي نظامًا عالميًا يُعتمد في العديد من الدول، ويهدف إلى الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الشتاء، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة في نهاية فصل الصيف لتتوافق الأنشطة اليومية مع ساعات النهار والليل. يتم تطبيق هذا النظام بشكل خاص في الدول التي تشهد تغيرات ملحوظة في طول ساعات النهار على مدار العام.

فوائد التوقيت الشتوي

ويعمل التوقيت الشتوي على تحسين جودة النوم عند المواطنين، حيث يتزامن النوم مع فترات الظلام الطبيعي، مما يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية ويقلل من الإرهاق الناتج عن تغيرات أوقات النوم.

توفير الطاقة

إحدى أبرز فوائد التوقيت الشتوي هو تقليل استهلاك الطاقة، حيث يعتمد المواطنون بشكل أقل على الإضاءة الصناعية في المساء. أظهرت دراسات أن تطبيق هذا النظام يمكن أن يساهم في توفير نحو 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، مما يعود بفوائد اقتصادية على الدولة.

الدول التي تطبق التوقيت الشتوي

ويتم اعتماد نظام التوقيت الشتوي والصيفي في أكثر من 70 دولة حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وكندا، حيث يتم تقديم الساعة في فصل الصيف وتأخيرها في الشتاء. في المقابل، بعض الدول مثل السعودية، الإمارات، وقطر، تحتفظ بتوقيت ثابت طوال العام ولا تطبق نظام التوقيت الصيفي أو الشتوي.

تاريخ التوقيت الشتوي والصيفي في مصر

كما بدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1988 بهدف تقليل استهلاك الطاقة خلال الفترات الحرجة من العام، تحديدًا في فصل الصيف عندما يزيد الاعتماد على الكهرباء للتكييف والإضاءة. تم إلغاء التوقيت الصيفي عدة مرات على مر العقود، وآخرها في 2011 نتيجة اعتراضات المواطنين. ولكن، تم إعادة العمل به في عام 2014، استجابة لاحتياجات توفير الطاقة.

كيفية تغيير الساعة على الأجهزة الإلكترونية

هواتف الأندرويد

ويمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد تعديل الوقت تلقائيًا عبر الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "إعدادات إضافية"، واختيار "الوقت والتاريخ"، وضبط الوقت تلقائيًا، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

هواتف آيفون

أما مستخدمو آيفون قم بفتح إعدادات الهاتف، ثم تحديد عام، وبعدها اختيار التاريخ والوقت ثم تفعيل خيار التعيين تلقائيًا، وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين ضبط ساعاتهم تلقائيًا وفقًا للتغييرات.