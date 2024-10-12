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وزير النقل يعلن موعد بدء تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق سيبدأ فعليًا على الأرض في مطلع العام القادم، بعد الانتهاء من تصميماته.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التوسع في شبكة النقل الجماعي بمصر.

وأضاف الوزير أن المشاريع الحالية في مجال الجر الكهربائي، بما في ذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يجري العمل عليه على ثلاث مراحل، تمتد على طول 2573 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع قريبة من الاكتمال.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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