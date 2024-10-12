انت الأن تتابع خبر صور حسين الجسمي مع مدون إسرائيلي تثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية صور تجمع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمدون إسرائيلي يدعى إيتزيك بلاس، الذي كشف عن تفاصيل لقائه مع الجسمي في دبي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. حيث نشر بلاس صورًا من اللقاء، موضحًا أنه أهدى الجسمي ساعة ثمينة خلال زيارته له، وعلق قائلاً: "كان شرفًا للمطرب الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب في دبي. شكرًا لك على وقتك ولطفك وقلبك المتواضع".



تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، وبدأوا يبحثون عن هوية المدون الإسرائيلي. سرعان ما اكتشف الجمهور أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بلاس مع فنانين عرب، حيث كان قد التقى سابقًا بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم في فبراير من العام الماضي، مما أدى إلى تعرضها لانتقادات واتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.



بينما التزم الفنان حسين الجسمي الصمت ولم ينشر الصور التي جمعته بالمدون الإسرائيلي عبر أي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة الجدل حول هذه اللقاءات وما تعكسه من علاقات بين الفنانين العرب وإسرائيل .