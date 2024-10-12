السيسي يطالب المستثمرين ورجال الأعمال بتقليل الاستيراد وتوطين الصناعات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - علق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المنتجات التي تم استيرادها من عام 2014 وحتى عام 2023 في قطاع الصناعة والتجارة، موضحًا أنه لابد من الوقوف أمام حجم الاستيراد الذي يكلف الدولة نحو 45 مليار دولار.

ووجه السيسي»، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، المُذاع عبر شاشة إكسترا نيوز»، رسالة للصناع والمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار ومجال البنوك، مشددًا على أن حجم الاستيراد هو فرصة لجميع العاملين في قطاعات الصناعة، متابعًا: يا ترى كل الأدوية اللي بنجبها منقدرش نعملها؟.. الناس بتستسهل بدل ما يجيب المادة الخام ويصنعها في مصر بيشتريه أسهل».

وطالب العاملين في قطاع الصناعة والتجارة بإعادة النظر في المنتجات المستوردة، قائلًا: أدعو المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توطينها».

وأضاف: استوردنا مستحضرات تجميل في 10 سنوات بـ500 مليون وشيوكلاته 400 مليون.. وبتلوموني تقولوا الدولار غلي ليه؟»، موضحًا أنه لابد أن نعي أن الحلول مع الشعب المصري ورجال الأعمال وهناك فرصة عمل للإنتاج والتصنيع من أجل مصر.