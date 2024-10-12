نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وعد فأوفى".. منتخب مصر يستعرض أرقام حسام حسن مع الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيس بوك الضوء على إنجازات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تحت عنوان "وعد فأوفى".

تناولت الصفحة الأرقام التي حققها حسام حسن، مشيرة إلى أدائه المتميز مع المنتخب خلال مشوار التصفيات.

حقق منتخب مصر انتصارًا مثيرًا على منتخب موريتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم في المغرب 2025.

افتتح التسجيل اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 69، بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، حيث أخطأ دفاع موريتانيا في إبعاد الكرة، ليتمكن تريزيجيه من تسديدها صاروخية في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

وبعد ذلك، في الدقيقة 80، جاء الهدف الثاني بتسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من محمد حمدي من الجهة اليسرى، استقرت في منتصف المرمى.

بهذا الفوز، عزز المنتخب الوطني صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد انتصاراته السابقة على كاب فيردي بثلاثية نظيفة وبوتسوانا بأربعة أهداف دون رد.