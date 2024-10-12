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أحمد جودة - القاهرة - كشف ​كول بالمر​، لاعب فريق ​تشيلسي​ الإنجليزي، عن نجمه المفضل بين الثنائي الأسطوري، الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، نجم فريق انتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، نجم فريق النصر السعودي.

وقال بالمر في تصريحات صحافية: "إن ميسي أفضل من رونالدو ومن البلجيكي ​كيفن دي بروين​، لاعب مانشستر سيتي، ومن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد".

بالمر: عندما كنت طفلًا أردت أن أصبح ليونيل ميسي

وأضاف: "إنه نجمي المفضل، لاعب اسطوري بمعنى الكلمة، لقد حقق كل شئ في عالم الكرة”.

وتابع لاعب تشيلسي قائلا:” عندما كنت طفلًا، أردت أن أصبح ليونيل ميسي”.