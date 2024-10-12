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أحمد جودة - القاهرة - كشف كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن نجمه المفضل بين الثنائي الأسطوري، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق انتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي.
وقال بالمر في تصريحات صحافية: "إن ميسي أفضل من رونالدو ومن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ومن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد".
بالمر: عندما كنت طفلًا أردت أن أصبح ليونيل ميسي
وأضاف: "إنه نجمي المفضل، لاعب اسطوري بمعنى الكلمة، لقد حقق كل شئ في عالم الكرة”.
وتابع لاعب تشيلسي قائلا:” عندما كنت طفلًا، أردت أن أصبح ليونيل ميسي”.