نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزر القمر يفوز على تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب جزر القمر الفوز على نظيره منتخب تونس بهدف مقابل لاشئ في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء هدف فوز جزر القمر في الدقيقة 63، عن طريق رفيقي سعيد بعدما تلقى تمريرة فايز سليماني داخل منطقة الجزاء وصوبها مباشرة في المرمى.

انطلقت صافرة بداية مباراة تونس وجزر القمر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي

تشكيل منتخب تونس في مواجهة جزر القمر

أمان الله مميش - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - عيسى العيدوني- إلياس السخيري -الفرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.



ترتيب مجموعة تونس وجزر القمر

تونس في المركز الأول بـ6 نقاط

جزر القمر في المركز الثاني برصيد 5نقاط

جامبيا في المركز الثالث برصيد نقطة

مدغشقر في المركز الرابع برصيد نقطة

