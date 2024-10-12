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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب، رئيس النادي من حقه أن يقول بأن النادي أكبر قلعة رياضية في مصر.

عصام مرعي: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا، والكابتن حسين لبيب أكد أنه لن يسمح بأي تقليل من قدر النادي في الفترة القادمة".

وأضاف: "من حق جماهير نادي الزمالك أن تفرح بالسوبر الأفريقي وهذا الأمر طبيعي للغاية لأن البطولة جاءت من خلال النادي المنافس".

