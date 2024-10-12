الرياضة

عصام مرعي: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب، رئيس النادي من حقه أن يقول بأن النادي أكبر قلعة رياضية في مصر.

عصام مرعي: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا، والكابتن حسين لبيب أكد أنه لن يسمح بأي تقليل من قدر النادي في الفترة القادمة".

وأضاف: "من حق جماهير نادي الزمالك أن تفرح بالسوبر الأفريقي وهذا الأمر طبيعي للغاية لأن البطولة جاءت من خلال النادي المنافس".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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