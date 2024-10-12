نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تقع في فخ التعادل أمام المجر في دوري أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب هولندا في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب المجر في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة مباراة المجر وهولندا ضمن لقاءات دوري أمم أوروبا لهذه النسخة.

والتقى منتخب هولندا مساء اليوم مع منتخب المجر في الجولة الثالثة من منافسات دوري أمم أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا.

وافتتح المجري رولان شالاي التسجيل بالهدف الأول لصالح منتخبه في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة.

وأحرز دينزل دومفريس هدف التعادل لصالح هولندا في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المواجهة التي جمعت بين المنتخبين.

وبهذا التعادل يحتل منتخب هولندا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط ويأتي خلفه المركز برصيد نقطتين.