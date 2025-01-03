أخبار اليمن : 222 شهيداً ومصاباً في 8 مجازر جديدة بغزة

222 شهيداً ومصاباً في 8 مجازر جديدة بغزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء استمرار مجازر الاحتلال الوحشية بحق المدنيين لليوم الـ455 على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 45 ألفاً و658 شهيداً، و108 آلاف و583 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً، و145 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية،

وأكدت وجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.