222 شهيداً ومصاباً في 8 مجازر جديدة بغزة
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء استمرار مجازر الاحتلال الوحشية بحق المدنيين لليوم الـ455 على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 45 ألفاً و658 شهيداً، و108 آلاف و583 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً، و145 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية،
وأكدت وجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 222 شهيداً ومصاباً في 8 مجازر جديدة بغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.