أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45805

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45805ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 15 شهراً، إلى 45 ألفاً و805 شهداء، و109 آلاف و64 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و208 مصابين.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.