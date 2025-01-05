أخبار اليمن : صنعاء.. صدور قانون جديد

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صنعاء.. صدور قانون جديد

صدر اليوم القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. صنعاء.. صدور قانون جديدصدر اليوم القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصل على النحو التالي: الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية. ونصت المادة (101) والأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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