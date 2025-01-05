أخبار اليمن : حريق يلتهم محلاً تجارياً في صنعاء

حريق يلتهم محلاً تجارياً في صنعاء
اندلع حريق في أحد المحلات التجارية، الموجودة في سوق باب السلام بأمانة العاصمة.
وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق نشب في الدور الثاني من محل مخصص لبيع الأدوات المنزلية، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الدور السفلي أو المحال المجاورة.
وأكد أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، حيث أُتلفت كمية محدودة من البضائع.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي، وأن الفرق تواصل تحقيقاتها للتأكد من ملابسات الحادث.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بتوفير وسائل السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق والكوارث المحتملة.
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