تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض مباراته أمام سموحة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.



وتقام مباراة الأهلى وسموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



واستقر المدير الفني على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث من المتوقع أن يجري عدد من التغييرات، في ظل تراجع المستوى والخسارة في المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



يأتي على رأس التغييرات التي يدرس كولر إجرائها، عودة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بدلا من خالد عبدالفتاح، بجانب عودة مروان عطية إلى وسط الملعب، وظهور محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري



ومن المتوقع أن يبدأ كولر، تشكيل الأهلي ضد سموحة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي.

