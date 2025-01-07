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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ميلان، سيرجيو كونسيساو، أن أهم شيء هو أن ميلان "تمتع بالشخصية" في فوزه 3-2 في نهائي السوبر الإيطالي على إنتر. وأشاد بمستوى رافاييل لياو قائلًا: "يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم".

كونسيساو: أظهرنا شخصية كبيرة أمام إنتر ميلان

رغم التأخر 0-2، فإن تغيير المدرب التكتيكي وإشراك لياو غير الجاهز بشكل كامل أحدث الفارق، حيث ساهم في جميع الأهداف الثلاثة.

وأضاف كونسيساو: "الفريق أظهر شخصية كبيرة، حيث تمكنّا من العودة مرتين ضد فرق كبيرة. العمل الدفاعي يحتاج لتحسينات، ولكن اللاعبين أذكياء وقادرون على التعلم سريعًا".

وفي ما يخص لياو، قال: "إنه لاعب مذهل ويمكنه أن يصبح الأفضل في العالم إذا تعلم بعض الأشياء".