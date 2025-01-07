الرياضة

كونسيساو: أظهرنا شخصية كبيرة أمام إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ميلان، سيرجيو كونسيساو، أن أهم شيء هو أن ميلان "تمتع بالشخصية" في فوزه 3-2 في نهائي السوبر الإيطالي على إنتر. وأشاد بمستوى رافاييل لياو قائلًا: "يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم".

كونسيساو: أظهرنا شخصية كبيرة أمام إنتر ميلان

رغم التأخر 0-2، فإن تغيير المدرب التكتيكي وإشراك لياو غير الجاهز بشكل كامل أحدث الفارق، حيث ساهم في جميع الأهداف الثلاثة.

وأضاف كونسيساو: "الفريق أظهر شخصية كبيرة، حيث تمكنّا من العودة مرتين ضد فرق كبيرة. العمل الدفاعي يحتاج لتحسينات، ولكن اللاعبين أذكياء وقادرون على التعلم سريعًا".

وفي ما يخص لياو، قال: "إنه لاعب مذهل ويمكنه أن يصبح الأفضل في العالم إذا تعلم بعض الأشياء".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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