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أحمد جودة - القاهرة -

رأى رافاييل لياو إن مدربه سيرجيو كونسيساو جلب "الطاقة التي كان الجميع بحاجة إليها" في ميلان.

لياو: كونسيساو جلب الطاقة إلى ميلان

وقال بعد فوز ميلان بلقب السوبر الإيطالي: "أعرف أنه سيدفعني لأكون في أفضل حالاتي".

رغم أنه لم يكن جاهزًا تمامًا بعد إصابة عضلية، دخل لياو بديلًا في النهائي ضد إنتر عندما كان ميلان متأخرًا 0-2، وساهم في جميع الأهداف الثلاثة التي سجلها ميلان.

وأشار إلى أن كونسيساو أحدث تغييرًا ملحوظًا في الفريق من خلال شخصيته القوية والطاقة التي نقلها، مؤكدًا أن هذه العقلية ساعدت الفريق على الفوز.

كما أكد لياو أن "الجوع والطاقة" هما مفتاح النجاح، وأنه سيتعاون مع المدرب لتحقيق أفضل أداء.