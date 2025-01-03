أخبار اليمن : الأمين العام يعزي خالد سعد بوفاة شقيقه

الأمين العام يعزي خالد سعد بوفاة شقيقه
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى خالد عبدالكريم سعد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه، في وفاة شقيقه فيصل عبدالكريم سعد، عضو المجلس المحلي بمدينة حجة، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل سعد بمدينة حجة في هذا المصاب.
وابتهل الأمين العام إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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