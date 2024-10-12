انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الإمارات ضد أوزبكستان في الجولة 4 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب الإماراتي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لحساب الدور الثالث من التصفيات، ولكل المهتمين، سوف نقدم في هذا المقال موعد المباراة وترتيب الفريقين في المجموعة والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة الإمارات ضد أوزبكستان في تصفيات آسيا

يستضيف ملعب ميلي ستاديوم بمدينة طشقند بدولة أوزبكستان أحداث مباراة الإمارات وأوزبكستان وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن منتخب أوزبكستان يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط، حيث خاض ثلاث مباريات حقق من خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء واحد ولم يتلق أي خسارة، وفي المقابل يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأوزبكستان