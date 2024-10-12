نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مباريات هامة في ثاني جولات دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الاحد منافسات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني ا(دوري المحترفين) بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.

مباريات الأحد



1- راية مع ابو قير



يشهد ستاد حرس الحدود لقاء صعب بين فريق راية صاحب المركز التاسع عشر بقيادة أشرف توفيق مع فريق ابو قير للاسمده المتصدر بقيادة محمد عطيه برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الأولى فوز ابو قير على المنصورة بثلاثية نظيفة، كما تلقي فريق راية الهزيمة من فريق لافيينا بهدفين نظيفين.



2- بلدية المحلة مع سبورتنج



يستضيف ستاد البلدية لقاء الفائزين بالجولة الأولى فريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس بقيادة ابراهيم صلاح مع فريق سبورتنج وصيف المجموعة بقيادة احمد فاروق.



وشهدت الجولة الماضية فوز البلدية على فريق الداخلية في الدقيقة الاخيرة، بينما حقق فريق سبورتنج الفوز على فريق بترول اسيوط بهدفين مقابل هدف.



3- بروكسي مع طنطا



على ملعب نادي بروكسي يخوض فريق بروكسي العاشر بقيادة محمد حامد برصيد نقطة لقاء صعب مع فريق طنطا صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد حليم دون نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بروكسي مع فريق المصرية للاتصالات بهدف لمثله بينما تلقي فريق طنطا الهزيمة من فريق وادي دجلة بهدف دون رد.



4- منتخب السويس مع القناة



على ستاد الجيش بالسويس ودربي القناة بين فريق منتخب السويس صاحب المركز الثامن عشر بقيادة احمد عبد المقصود مع فريق القناة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة تحمد العجوز.



ويدخل الفريقان اللقاء دون نقاط بعد هزيمة منتخب السويس من فريق الترسانة بهدف نظيف بينما خسر القناة من المقاولون العرب برباعية مقابل ثلاثة.



وتختتم مباريات الساعة السادسة مساءً بلقاء المقاولون العرب مع الداخلية على ستاد المقاولون العرب.

حيث يستدرج فريق المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 3 نقاط فريق الداخلية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عيد مرزايق دون نقاط



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المقاولون العرب على فريق القناة برباعية مقابل هدف بينما تلقي فريق الداخلية الهزيمة من فريق البلدية بهدف دون رد.