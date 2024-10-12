نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ شيكابالا قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

جلسة بين شيكابالا ومدرب الزمالك

شهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني وقائد الفريق حول أهمية المرحلة المقبلة ودور الجميع في الاستعداد بالشكل الأمثل والمطلوب قبل انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.