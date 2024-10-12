نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالشافي يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

عبدالشافي يواصل التأهيل

شهدت الفقرة خوض اللاعب بعض الفقرات التأهيلية الفردية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، بملعب النادي، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.