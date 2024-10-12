الرياضة

عبدالشافي يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - واصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

عبدالشافي يواصل التأهيل

شهدت الفقرة خوض اللاعب بعض الفقرات التأهيلية الفردية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، بملعب النادي، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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