نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب الزهور يحقق فوزًا مستحقًا في أولى مباريات دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب الزهور انتصارًا مميزًا في أولى مبارياته بالدوري الممتاز في القسم الثاني، حيث فاز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 1/3.

يأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى دعم محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

كما كان للفريق الفني والإداري دور كبير في تحقيق هذا الفوز بقيادة رئيس مجلس الإدارة مجدي حسن عمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة هالة عبد المجيد، والمشرف العام محمد الشناوي، والمدير الفني كابتن صلاح الغيطاني.

يضم الجهاز الفني أيضًا مدرب الفريق كابتن تامر عبد الغفار، ومدرب حراس المرمى كابتن محمد أمين، وإداري الفريق كابتن ماهر فايز.

