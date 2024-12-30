العالم اليوم - بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدخل القنيطرة ويخلي مبان حكومية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدخل القنيطرة ويخلي مبان حكومية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، فيديو قالوا إنه للجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البعث في القنيطرة وطرد الموظفين من مباني حكومية.

وأظهر مقطع الفيديو دبابات القوات الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني الحكومية.

وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ"دوت الخليج"، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، الإثنين.

وأضافت المصادر أن "دبابات إسرائيلية تحاصر مباني حكومية هناك، وتطالب بإخلائها".

وذكر "تلفزيون سوريا"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973.

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فوق جبل الشيخ طوال فترة الشتاء على الأقل.