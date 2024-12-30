أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة سليم حنيش

أبو راس يعزي بوفاة سليم حنيش
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ/ سليم احمد محمد حنيش، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاستاذ/ عبده مهدي العدله، عضو اللجنة العامة، رئيس الدائرة السياسية، عضو مجلس النواب، والى والد الفقيد أحمد محمد حنيش وإخوانه واولاد الفقيد وكافة آل حنيش بمديرية شعوب بامانة العاصمة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل،
سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون".
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