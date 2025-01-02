أخبار اليمن : 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة

5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعةأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيداً و59 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 45 ألفاً و581 شهيداً، و108 آلاف و438 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ454 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.