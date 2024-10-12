متطوعي وزارة الرياضة يطلقون مشروع "مستقبلنا" بالمدينة الرياضية ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - نفذ متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، مشروع "مستقبلنا" في نسخته السابعة على التوالى، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان، والثانية بمحافظة دمياط، والثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والرابعة بالأقصر، والخامسة بمحافظة البحيرة، والسادسة بمحافظة قنا، ويتم تنفيذ المرحلة السابعة بمحافظة بورسعيد، بحضور ما يقرب من 1500 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التى تتراوح من (٦ - ١٥) سنة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مشروع مستقبلنا بالمدينة الرياضية ببورسعيد

تفقد الفعاليات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وخلال تفقده للفعاليات، أشاد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بالدور المجتمعى الكبير الذى يقوم به شباب مشروع YLY فى كل محافظات مصر والدور الفعال للشباب فى تنفيذ العديد من المبادرات الشبابية التى تعود بالنفع على المجتمع، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى دعم الشباب والجمهورية الجديدة، كما قدم الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لشباب المشروع YLY، مؤكدًا حرص الدولة علي تمكين الشباب وأنه أصبح رؤية وإستراتيجية للدولة، وهو بالفعل واقع ظاهر في العصر الحالي.

وتضمنت الفعاليات مباريات كرة القدم، وفاعليات ثقافية، وفنية، وتم تقديم العديد من الندوات فى مواجهة التنمر، وجزء عن أنشطة وفاعليات الوزارة، للترويج لأنشطة الوزارة، وممارسة النشء والشباب للرياضات المختلفة، وفاعليات فنية منها التلوين والرسم، وترفيهية مثل ألعاب الذكاء.

وفى نهاية اليوم تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا على المشاركين خلال فاعليات.