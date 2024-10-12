نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد صبحي ومحمود الشناوي ومحمد عبدالفتاح ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة في بداية مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وشهدت الفقرة التركيز من لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، على التعامل مع الكرات العرضية من وضع الثبات والحركة، بجانب شرح بعض المواقف الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

