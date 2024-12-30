نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. عاجل تشكيل الأهلي أمام إنبي بالجولة السابعة بالدوري الممتاز. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي، الأهلي، الأهلي وإنبي، كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري نايل.

ويسعى النادي الأهلي للعودة إلى صدارة الدوري الممتاز بعد أن حصل عليها نادي الزمالك أمس بعد الفوز على نادي الاتحاد السكندري بهدفين دون رد والوصول إلى النقطة 14.

تشكيل النادي الأهلي أمام إنبي بالدوري الممتاز

حراسة المرمي:- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط:- مروان عطية - أمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:- بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

حراسة المرمى:- حمزة علاء.

خط الدفاع:- أشرف داري

خط الوسط:- عمرو السولية - عمر الساعي

خط الهجوم:- حسين الشحات - سمير محمد.

ويغب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم عدد كبير من اللاعبين للإصابة، بجانب الاستبعاد الفني والإيفاف،من أبرازهم علي معلول، ومحمد هاني، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، يوسف أيمن، كهربا، الشناوي، وعمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح.

تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي

وعلى الجانب الآخر أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لنادي إنبي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، حيث جاء كالآتي.

حراسة المرمي:-

خط الدفاع:-

خط الوسط:-

خط الهجوم:-

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حراسة المرمي:-

خط الدفاع:-

خط الوسط:-

خط الهجوم:-

وتنطلق مباراة الأهلي أمام إنبي بالجولة السابعة بالدوري الممتاز بعد قليل وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين، حيث تقام المباراة على ملعب «المقاولون العرب» معقل الفريق البترولي في الموسم الحالي، بقيادة الحكم محمود بسيوني.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز، عبر شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS 1.

ويحتل النادي الأهلي الوصافة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات تعادلين، ولم يتلقى أي هزيمة.

فيما يقع نادي إنبي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين و3 هزائم.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد إنبي

وتقابل الفريقين في 51 مباراة من قبل، حيث حسم المارد الأحمر 37 لقاء لصالحه.

فيما حقق إنبي 5 انتصارات، بينما حضر التعادل في 9 مواجهات سابقة.