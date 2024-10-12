نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة بداية جديدة تواصل دعم الفتيات في كرة السلة ضمن مشروع المراكز الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" نشاطها المتميز من خلال مركز تدريب الفتيات في كرة السلة، وذلك ضمن مشروع المراكز الرياضية تحت شعار (Her world).

وقد استمرت الفعاليات في صالة نادي الحرية للمعاقين، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز دور الرياضة في دعم الفتيات الموهوبات وتطوير مهاراتهن.

يأتي هذا المشروع بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تبني المواهب الرياضية وتقديم الرعاية اللازمة لها لتصبح قادرة على المنافسة في مختلف البطولات المحلية والدولية.

ويُعتبر مركز تدريب الفتيات في كرة السلة جزءًا من المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو الحداد، وتحت متابعة الدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويحظى المشروع برعاية اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة كما يشرف على تنفيذ المشروع نسرين نور الدين، المنسق العام، بالتعاون مع المدربين كابتن رامي حجازي وكابتن دينا فياض.

