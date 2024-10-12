نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي: الرئيس السادات هزم خصومه حتى وهو غير موجود في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات كل خصومه كانوا كسبانين وكل الدنيا قاطعت مصر، وكل عشر سنين بيتكتب له صفحة جديدة عشان يتقال إنه هزم خصومه وهو مش موجود".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت: "مش شرط كل حاجة الناس تكون فهماها في وقتها، ولكن الزمن بيرد، وفي النهاية في رب عظيم علام حكيم هو اللي هايفصل بين الناس".

وتابع: "مسؤولية 106 ملايين والضيوف كبيرة قوي، ويا رب نقدر نعدي من اليوم دا في الحساب".