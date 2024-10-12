نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "يا ترى كل الأدوية منقدرش نصنعها".. الرئيس السيسي يوجه رسالة لرجال الأعمال بشأن المنتجات المستوردة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جدول أكبر المنتجات التي تم استيرادها منذ عام 2014 إلى 2023، قائلا: "يا أهل الصناعة يا مستثمرين يا رجال الأعمال يا اللي شغالين في البنوك والتجارة والصناعة والاستثمار، اللي قدامكم فرص عمل ليكم".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، أن كل منتج تم الدفع له بالدولار، متابعا: "يا ترى كل الأدوية منقدرش نصنعها؟".

واستطرد: "الناس اللي شغالة في التجارة بتستسهل، بدل ما تعمل الحاجة في مصر بتستوردها، والدولة لم تحاول أن تعمل بجدية وصلابة وصرامة".