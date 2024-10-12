نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات خاصة من جوميز للسنغالي سيدي ندياي على هامش مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات للسنغالي سيد ندياي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا للسوبر المحلي.



وحرص المدير الفني للفريق على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية بخصوص تنفيذ بعض الجمل، داخل منطقة الجزاء، بجانب الضغط على المدافعين.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

