الرياضة

تعليمات خاصة من جوميز للسنغالي سيدي ندياي على هامش مران الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - منح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات للسنغالي سيد ندياي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا للسوبر المحلي.


وحرص المدير الفني للفريق على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية بخصوص تنفيذ بعض الجمل، داخل منطقة الجزاء، بجانب الضغط على المدافعين.


ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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