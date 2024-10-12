نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تجمع جوميز بطبيب الزمالك قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

جوميز يطمئن على مصابي الزمالك وموقفهم من التدريبات

شهدت الجلسة التي جمعت المدير الفني وطبيب الفريق، الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.