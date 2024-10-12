نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 12- 10- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت والموافق 12- 10- 2024، العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات التي تقام في إطار فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقام مباراتان فقط في تصفيات كأس أمم إفريقيا، مع لعب 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” أبرز مباريات اليوم السبت:

تصفيات كأس أمم إفريقيا

غينيا ضد إثيوبيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دوري الأمم الأوروبية

ليتوانيا ضد كوسوفو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. كرواتيا ضد سكوتلندا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. بلغاريا ضد لوكسمبورج – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. بولندا ضد البرتغال – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. صربيا ضد سويسرا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. إسبانيا ضد الدنمارك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. قبرص ضد رومانيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

– في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. روسيا البيضاء ضد أيرلندا الشمالية – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.