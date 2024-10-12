انت الأن تتابع خبر اكتشف عالمًا من المرح والتشويق في منتزه الشعلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة الطائف، جوهرة المملكة العربية السعودية، ملاذًا طبيعيًا يجمع بين سحر الجبال وجمال الطبيعة الخلابة ومن بين الوجهات السياحية البارزة في الطائف، يأتي منتزه الشعلة ليشكل لوحة فنية ساحرة تجذب الزوار من كافة الأعمار فإذا كنت تبحث عن وجهة للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، فإن منتزه الشعلة هو الخيار الأمثل لك.

منتزه الشعلة واحة خضراء في قلب الطائف

يقع منتزه الشعلة في قلب مدينة الطائف، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يجعله قريبًا من العديد من المرافق والخدمات و يعتبر المنتزه واحة خضراء تمتد على مساحة واسعة، وتضم العديد من المرافق الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق.

أهم ما يميز منتزه الشعلة

فيما يلي أهم ما يميز منتزه الشعلة:

المساحات الخضراء: تتميز المنتزه بمساحات خضراء واسعة، مليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة، مما يوفر أجواءً هادئة ومريحة للزوار.

الألعاب الترفيهية: يضم المنتزه مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية التي تناسب الأطفال والكبار على حد سواء، مثل الألعاب الهوائية والزلاجات وغيرها.

المطاعم والمقاهي: يتوفر في المنتزه العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات، مما يتيح للزوار الاستمتاع بوجبات لذيذة في أجواء طبيعية خلابة.

مناطق مخصصة للشواء: يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الشواء في المناطق المخصصة لذلك، والاستمتاع بأجواء التخييم.

دوامة الخيل: تعتبر دوامة الخيل من أشهر المعالم في المنتزه، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بركوبها والتقاط الصور التذكارية.

المرافق الخدمية: يوفر المنتزه العديد من المرافق الخدمية التي تضمن راحة الزوار، مثل مواقف السيارات، والحمامات العامة، ومحلات بيع الهدايا التذكارية.

أنشطة يمكنك القيام بها في منتزه الشعلة

فيما يلي أنشطة يمكنك القيام بها في منتزه الشعلة: