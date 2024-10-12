انت الأن تتابع خبر مشاركة الجهات الحكومية في موسم الرياض مشاركة متميزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار "تركي آل الشيخ" بمشاركة الجهات الحكومية في تنظيم موسم الرياض لعام 2024.

وقد أكد "تركي آل الشيخ" في الاجتماع حرص الجهات الحكومية كافة في إطار التعاون لتقديم موسم يليق بمكانة العاصمة التي أصبحت وجهة ترفيهية عالمية بامتياز، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبلهم في كل عام.

كما علق "آل شيخ" قائلًا:"سعيد بلقائكم للمرة الخامسة، واعتبر هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تجسد التعاون الكبير بين الجهات الحكومية".

وحضر الاجتماع وزير السياحة "أحمد الخطيب" ورحب به "تركي آل شيخ" وأشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة ، والتطور الملحوظ في القطاع.

كما وأشاد رئيس هيئة الترفيه بأهمية دور كل فرد من الجهات الحكومية ، منذ استقبال الضيوف في المنافذ و حتى توديعهم ، حيث اعتبر أن الموسم في نسخته الحالية مميز ومختلف ، ويستهدف الزوار من جميع أنحاء العالم.

وقد عبر "تركي آل شيخ" عن جزيل شكره للقطاع الخاص وخاصة مجموعة "الدكتور سليمان الحبيب" حيث قدم رئيس مجلس إدارتها دعماً كبيراً لموسم الرياض بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال ، واصفاً ذلك بأنه من الأعمال الوطنية النبيلة.