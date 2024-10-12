انت الأن تتابع خبر تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن ومساحات الوحدات الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 70 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويأتي طرح هذه الوحدات على مستوى 15 مدينة وبمساحات متنوعة، وسيتم الاختيار بطريقة القرعة العلنية.

يستعرض موقع دوت الخليج،

في هذا التقرير، تفاصيل طرح وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على مستوى عدد من المدن الجديدة، وبمساحات مختلفة، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

يأتي طرح وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى عدد من المدن الجديدة، وهى: بمدينة القاهرة الجديدة، بمدينة 6 أكتوبر، بمدينة حدائق أكتوبر، بمدينة أكتوبر الجديدة، بمدينة بدر، بمدينة العبور، بمدينة الشروق، بمدينة العاشر من رمضان، بمدينة السادات، بمدينة المنيا الجديدة، بمدينة غرب قنا، بمدينة ناصر غرب أسيوط، بمدينة دمياط الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة، وبمدينة العلمين الجديدة.

موعد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

يبدأ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري ويستمر حجز الوحدات المطروحة حتى 26 ديسمبر 2024، ويكون الاختيار عبر القرعة العلنية بين المتقدمين.

كراسة شروط شقق الإسكان 2024