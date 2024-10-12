نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، تطورًا مشوقًا في الأحداث، خاصة بعد القبض على أكرم "محمد القس" في الحلقة السابقة وهي الحلقة الـ 20، لذا يتساءل الكثيرين من الجمهور على موعد عرض الحلقة الـ 21 من المسلسل، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية موعد عرض الحلقة القادمة من مسلسل "برغم القانون.

برغم القانون

مواعيد عرض الحلقة الـ 21 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "برغم القانون"، غدًا الأحد القادم على شاشة قناة "ON"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء.

بينما تعرض الحلقة 21 اليوم على منصة "واتش ات" قبل عرضها على شاشة قناة "ON"، بـ 24 ساعة فقط.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.