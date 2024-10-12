"محمد باقر قاليباف".. رئيس البرلمان الإيراني يقود الطائرة بنفسه إلى بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - في حدث غير تقليدي، قاد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الطائرة بنفسه خلال رحلته إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن قاليباف يمتلك خلفية كطيار، مما يتيح له قيادة الطائرات بشكل مباشر.



خلفية قاليباف كطيار

يُعرف قاليباف بأنه يمتلك مهارات طيران، وهو ما يعكس قدرة قيادية متعددة الأبعاد لديه.

إذ يُعتبر قيادته للطائرة مثالًا على حبه لممارسة مهاراته الشخصية، بالإضافة إلى دوره السياسي البارز.



دلالات الرحلة

تأتي هذه الرحلة في إطار جهود إيران لتعزيز العلاقات مع لبنان، حيث تلعب بيروت دورًا مهمًا في التوازنات السياسية في المنطقة.

وقد يُنظر إلى تصرف قاليباف كعلامة على الالتزام الشخصي والعميق بتعزيز العلاقات بين البلدين.