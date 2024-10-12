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أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة الجمهورية الرسمية للفنون القتالية المختلطة «MMA» التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة مشاركة 250 لاعبًا من مختلف محافظات الجمهورية.

250 لاعبًا في بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة

وتعد بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة «MMA» مؤهلة لبطولة العالم للفنون القتالية «MMA» المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال محمد ابراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في بطولة الجمهورية سوف يشاركون في بطولة العالم بإندونيسيا كما سيتم اختيار الجهاز الفني للمنتخب من أكبر هيئة رياضية شاركت في بطولة الجمهورية وحصلت على أكبر عدد من الميداليات في تلك البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه سيتم تنفيذ خطة فنية على أعلى مستوى للاعبين الذين سوف ينضمون للمنتخب للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات.

وشهدت البطولة أداء تنظيميا كبيرا حيث أقيمت كل المباريات على مدار يوم واحد استطاع محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد في تحقيق ذلك.

وكان المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» قد نجح في حصد 11 ميدالية متنوعة خلال بطولة العالم التي أقيمت في عام 2023 وأقيمت مدينة بانكوك بدولة تايلاند وحصد المنتخب المصري على 2 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية خلال المنافسات.