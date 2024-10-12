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أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة.

تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز أمس الجمعة على موريتانيا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا.

وتنقل مباريات تصفيات أمم إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

