نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا يغيب عن "الأسود الثلاثة" أمام فنلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرمت الإصابة بوكايو ساكا من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في مباراته أمام منتخب فنلندا المقرر إقامتها غدًا الأحد في دوري أمم أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ساكا خرج مصابًا من المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمس الأول الخميس أمام منتخب اليونان في ويمبلي، ولم يستعد جاهزيته للمشاركة في المباراة التي تقام بهلسنكي.

وسيعود اللاعب حاليًا لآرسنال، للخضوع لفحوص إضافية قبل مواجهة "الغانرز" مع بورنموث في مطلع الأسبوع المقبل.

ويغيب عن المباراة أيضًا كورتيس جونز، لاعب ليفربول، بسبب ظروف شخصية.

وكان قد تم استدعاء جونز للمنتخب الإنجليزي في وقت متأخر قبل مباراة اليونان ولكنه جلس على دكة البدلاء.

وكان هاري كين من بين 22 لاعبًا تدربوا اليوم السبت، وهو ما يزيد من آمال مشاركته في المباراة بعدما غاب عن مباراة الخميس.

ولم يتمكن كين من التعافي في الوقت المناسب من الإصابة بكدمة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ، وفي غيابه اضطر لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا للعب بتشكيل أثار الكثير من التعجب، حيث اعتمد على جود بيلينغهام كمهاجم وهمي أمام فيل فودين، وساكا وكول بالمر، وأنتوني جوردون.

ولم تسر المباراة بشكل جيد حيث فاز المنتخب اليوناني 2-1 ليتصدر المجموعة الثانية بالمستوى الثاني.

هذه الخسارة لم تترك للمنتخب الإنجليزي أي مجال للمزيد من الهزائم إذا أراد أن يتصدر المجموعة وأن يعود للمستوى الأول بشكل تلقائي.

