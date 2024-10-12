نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد الأسبق يوجه تحذيرًا ناريًا لـ مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإيطالي فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد الأسبق، رسالة تحذيرية نارية إلى الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الملكي وذلك بعد ظهوره الباهت في المباريات التي خاضها منذ قدومه هذا الصيف.

انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

كابيلو يحذر كيليان مبابي

قال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “عندما يأتي نجم كبير إلى ريال مدريد، عليه أن يفهم جيدًا ويدرك أن عليه أن يكون مثل أي لاعب آخر".

وأكمل قائلًا: "لأنه في نادي ريال مدريد لا يوجد نجم واحد، بل نجوم كثيرون”.

وتابع كابيلو: “كارلو أنشيلوتي يحتاج إلى الوقت هذا الموسم، فهو يعرف كل شيء، ولكن ترتيب الأمور يحتاج للوقت، خاصةً بعد الإصابات التي ضربت الفريق في بداية الموسم”.

وواصل: “سيجد أنشيلوتي في الوقت القريب، التوازن الصحيح لتحقيق الانتصارات، ولا يمكن أن نستبعد ريال مدريد من المنافسة على جميع الألقاب”.