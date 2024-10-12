نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة فنية وبدنية خاصة بمران الزمالك استعدادًا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب النادي اليوم السبت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

تفاصيل مران الزمالك اليوم السبت

خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة في بداية المران، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، قبل أن يُقسم جوميز اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على المنافس، بأشكال مختلفة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.